In iOS 17 Beta 2: Haptic Touch kann jetzt schneller werden

iOS 17 bringt in der zweiten Beta eine neue Einstellungsmöglichkeit für Haptic Touch. Nutzer können nun einstellen, dass die damit verknüpften Aktionen schneller ausgelöst werden, das wirkt ein wenig wie 3D Touch.

Einige werden sich noch erinnern: Früher unterstützen iPhones das Feature 3D Touch. Kontextsensitive Aktionen konnten durch verschieden festes Drücken auf Apps und Icons ausgelöst werden. Die Technik erforderte jedoch eine weitere Schicht in der Displayfertigung und wurde von vielen Nutzern nie richtig angenommen, auf dem iPad gab es sie nie.

Im Ergebnis strich Apple 3D Touch und ersetzte es durch Haptic Touch, das die selben Reaktionen durch Gedrückthalten von Icons hervorbringt.

Dies ist jedoch naturgemäß nicht ganz so schnell, wie 3D Touch damals war. Nun können Nutzer dies aber ändern: Mit iOS 17 Beta 2 lässt sich die Verzögerung des Haptic Touch in drei statt bislang zwei Stufen einstellen: Langsam, Normal und Schnell. Die schnelle Option ist eine deutlich zügigere Auslösung, das kann sich etwas wie 3D Touch von früher anfühlen.

New Fast Haptic Touch option in iOS 17 feels like 3D Touch! 🤩 #ios17 pic.twitter.com/YDkViEVCpp

— Apple Intro (@AppleIntro) June 22, 2023