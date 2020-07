HomePod erhält Software-Update auf Version 13.4.8

Apple hat auch ein Update für den HomePod veröffentlicht. Die Software für den smarten Lautsprecher mit Siri wird nun auf Version 13.4.8 gehoben. Die Versionierung läuft inzwischen parallel mit den Updates von tvOS. Neue Funktionen bringt Apple mit dieser Aktualisierung nicht.

Apple hat heute Abend neben der ganzen Reihe an Updates auf iOS 13.6 / iPadOS 13.6, macOS Catalina 10.15.6, watchOS 6.2.8 und tvOS 13.4.8 auch einmal wieder ein Update für den HomePod verteilt. Die Software für den Lautsprecher springt jetzt auf Version 13.4.8.

Damit stimmt die Versionsnummer weiterhin mit der von tvOS überein – kein Zufall. Apple nutzt bereits seit einigen Monaten tvOS als Basis für die Software des HomePod, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Hintergrund waren Kompatibilitätsfragen der Prozessoren in Apple TV und HomePod und die Möglichkeit, auf am HomePod überflüssige Bibliotheken und Module aus iOS verzichten zu können, das zuvor die Basis für die HomePod-Software gebildet hatte.

HomePod-Software 13.4.8 bringt keine relevanten Neuerungen

Apple hat mit dem Update auf die HomePod-Software 13.4.8 laut eigenen Angaben keine neuen Funktionen für Nutzer gebracht. Lediglich die allgemeine Performance und Stabilität des Lautsprechers wurde verbessert.

Fallen euch Dinge auf, die sich mit der neuen Version geändert oder vielleicht verbessert haben? Das Update auf HomePod-Software 13.4.8 wird im Laufe einiger Tage automatisch installiert.

