Hoffnung für die Apple Watch? WhatsApp startet auf WearOS-Smartwatches

WhatsApp auf der Apple Watch? So wirklich ging und geht das nicht. Es gibt nur Dritt-Apps oder die sehr begrenzten Antwortmöglichkeiten von watchOS. Nun kommt aber vielleicht Bewegung in die Sache: Meta bringt WhatsApp zumindest jetzt auf Android-Uhren.

WhatsApp überschlägt sich nicht unbedingt bei der Unterstützung zusätzlicher Plattformen: Die Desktop-Apps? Seit Jahren eher wenig begeisternd. Eine iPad-App? Fehlanzeige. Eine Smartwatch-App: Völlig unrealistisch. – bis jetzt.

Nun hat Meta zumindest eine App für die Smartwatches aus dem Android-Lager vorgestellt. Diese laufen unter WearOS und dort können Nutzer nun nicht nur Nachrichten empfangen und versenden, sondern auch Anrufe tätigen.

.@WhatsApp is now available globally on #WearOS! 💚 🌏

Start new chats, reply to messages by voice and answer calls from your watch – safely and securely. 🔒

Download it here on Google Play: https://t.co/y2eGfMAwGy pic.twitter.com/vUMy1T7fSn

— Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) July 19, 2023