Externe App-Zahlungen kommen | iPhone-Reparatur erleichtert | iPad mit OLEDs aus China – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple bereitet sich offenbar darauf vor, externe Käufe in Apps zuzulassen. Diese Änderung könnte mit iOS 15.5 eingeführt werden und wird eventuell den Druck vom App Store nehmen. Ich begrüße euch zur letzten Ausgabe des Überblicks in dieser Woche.

Apple arbeitet offenbar daran, eine neue Möglichkeit zur Zahlung über Drittdienste einzuführen. Sie findet sich in der ersten Beta von iOS 15.5 und iPadOS 15.5. In Zukunft können iOS-Apps Nutzern auch Zahlungen außerhalb von iTunes anbieten, allerdings informiert Apple Nutzer darüber, dass sie möglicherweise noch externe Zahlungen ausstehen haben, wenn eine App deinstalliert wird, hier dazu mehr.

Das iPhone X muss bei Face ID-Problemen nicht mehr komplett getauscht werden

Apple hat sein neues Reparaturverfahren für Schäden an der TrueDepth-Kamera auch auf das iPhone X ausgeweitet. Damit müssen Geräte, die hier Probleme bekommen, nicht mehr komplett getauscht werden, für Nutzer ist das ein Vorteil. Allerdings ist noch nicht klar, ob auch alle Apple Stores dieses Verfahren in näherer Zukunft anbieten werden, hier dazu mehr.

Wann kommt das iPad mit OLEDs?

Es könnte auch mit Displays aus China kommen, denn aktuell arbeitet BOE daran, Panels für Apple zu produzieren, bis dahin wird es allerdings noch einige Zeit dauern, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Mitarbeiter des Apple Stores New York verklagen Apple. Der Hintergrund ist für uns nicht ganz so ersichtlich. Beschäftigte in den USA haben das Recht auf eine wöchentliche Bezahlung, wenn sie körperliche Arbeit verrichten müssen. Dieser Vorgabe hat Apple nicht entsprochen, hier dazu mehr.

Apples Store in Südkorea nähert sich der Fertigstellung.

Neue Bilder der neuen Filiale von Apples Retail-Netzwerk wurden nun von Apple veröffentlicht, hier dazu mehr.

Apple aktualisiert iWork.

Eine recht große Aktualisierung hat Apples Büro-Paket iWork erhalten: Pages, Numbers und Keynote für Mac und iPhone haben neue Funktionen erhalten, was alles neu ist, lest ihr hier.

Und wir wollen euch auch noch über die jüngsten Vermutungen hinsichtlich eines iPads mit OLED-Panel informieren sowie euch den neuesten Apfelplausch zum Hören ans Herz legen.

Damit darf ich mich für heute verabschieden und wünsche euch einen Schönen Start ins Wochenende.

