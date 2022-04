Home iPad Mit Panels aus China: OLED-iPad Ende 2024 wahrscheinlich

Das iPad dürfte früher oder später mit OLED-Panels ausgestattet werden, zumindest einige Modelle werden diese Displaytechnik wohl erhalten. Nicht nur LG Display spekuliert auf Aufträge für OLED-Panels von Apple, auch in China bereitet man sich offenbar darauf vor, Apple zu beliefern.

Das iPad wird in Zukunft wohl noch eine weitere Displaytechnik nutzen. Derzeit kommen überwiegend klassische LCD-Panels zum Einsatz, das iPad Pro 12,9 Zoll setzt bereits auf Mini-LED-Displays, ebenso wie das aktuelle MacBook Pro 2021. Ein OLED-iPad ist aber ebenfalls in Planung, wie wir erst kürzlich in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Als Lieferant für die Panels ist hier LG Display im Gespräch, doch auch andere Quellen kommen in Frage.

Kommen OLED-Displays aus China?

Apple könnte auch Displays vom größten chinesischen Displayhersteller BOE beziehen, wie zuletzt aus Berichten südkoreanischer Medien hervorgeht. Während LG Display und Samsung zunächst wohl Panels der sechsten Generation liefern werden, arbeitet BOE daran, die Massenfertigung von Panels der Generation 8,6 aufzunehmen. Der Unterschied zu früheren Generationen besteht vor allem in der Ausbeute im Produktionsprozess, der in späteren Generationen effizienter wird.

Zudem sollen die OLEDs von BOE auch doppellagig sein, was eine größere Helligkeit und Beständigkeit ermöglichen würde. BOE strebt den Start der Massenproduktion für Ende 2024 an, ob Apple zuvor bereits andere iPad-Modelle mit OLED-Panels etwa von LG auf den Markt bringen wird, ist nicht klar.

Welches iPad die OLED-Panels zuerst bekommen wird, muss ebenfalls noch abgewartet werden, plausibel wäre aber, das iPad Air auf diese Weise aufzuwerten. Mit einem OLED-Panel wäre dann auch 120 Hz möglich, wobei offen ist, ob Apple dieses Feature implementieren wird.

