Apple immer weniger innovativ? | Twitters Zukunft unter Elon Musk – JETZT im Apfelplausch 235!

Sponsor: ProCamera. Schickt euer Lieblings-Smartphonefoto an apfelplauschgewinnspiel@gmail.com + gewinnt 3 Monate gratis ProCamera Up

Die WWDC ist angekündigt, dabei bleibt vieles gleich, mit Blick auf die letzten Keynotes, was kurz Thema ist. Viel Raum in der heutigen Episode nimmt allerdings Twitter ein, warum das so ist, dazu später mehr. Damit willkommen zum Apfelplausch Episode 235.

Diese Episode macht aber in einer Sache natürlich keine Ausnahme: Auch heute beginnen wir die Sendung mit Post von euch und beantworten eine Kaufanfrage eines Hörers.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:02:00: Hörerpost: iPad Air vs. iPad Pro vs. Mac

Hörerpost: iPad Air vs. iPad Pro vs. Mac 00:12:00: WWDC in Halbpräsenz

WWDC in Halbpräsenz 00:22:00: iPhone 14 Gerüchte: Kamera doch vor riesigem Sprung? | Apples Innovation schwindet

iPhone 14 Gerüchte: Kamera doch vor riesigem Sprung? | Apples Innovation schwindet 00:31:30: Sponsor: ProCamera (Foto einsenden und 3 Monate ProCamera Up gratis)

Sponsor: ProCamera (Foto einsenden und 3 Monate ProCamera Up gratis) 00:37:30: iPhone Fold noch später? – Hintergründe

iPhone Fold noch später? – Hintergründe 00:50:00: Elon Musk kauft großen Twitter-Anteil: Was bedeutet das?

Elon Musk kauft großen Twitter-Anteil: Was bedeutet das? 01:13:00: App Store Monitor: Neue Klagen, neue Möglichkeiten für Entwickler

Sponsor ProCamera

Mit unseren heutigen Sponsor ProCamera holt ihr mehr aus eurer iPhone-Kamera raus als die eingebaut Apple App dies tut. RAW-Fotos auf alten iPhones, Fotografieren im Modus „manuell“, Funktionen wie die automatische Perspektivenkorrektur (ProCamera Up) oder das Filmen mit externem Mikrofon öffnen euch das volle Potenzial eurer Linsen auf der Rückseite! Als Einmalkauf ist ProCamera zudem sehr fair für alle Kunden. Nur wer ständig neue Funktionen möchte, kann sich mit dem ProCamera Up-Abo dafür entscheiden, monatlich eine Summe zu bezahlen.

Und das Beste: Alle Apfelplausch-Hörer bekommen ProCamera Up 3 Monate gratis (auch wenn ihr schon Kunde seid), wenn ihr uns euer Lieblings-iPhone-Foto einsendet. Einfach Foto und Mail an apfelplauschgewinnspiel@gmail.com und wir senden euch den Code zu! ;-)

→ Zu ProCamera im AppStore

Die WWDC wird wieder ein wenig körperlich

Aber nur ganz wenige Entwickler und Studenten dürfen Apples heilige Hallen betreten, wir sprechen kurz über die WWDC 2022.

Vom iPhone 14 und den kommenden Generationen

Sodann kommen wir zum iPhone und dessen nächsten Generationen, beginnend beim iPhone 14 Pro und seiner deutlich anspruchsvolleren Kamera. Auch die über- und übernächsten iPhones streifen wir kurz: Ein iPhone Fold etwa, nun, das wird es wohl erst in sehr, sehr ferner Zukunft geben.

Twitters neuer Großinvestor

Twitter hat einen neuen Großaktionär – präzise: Der nun größte Einzelaktionär, wir hatten zuvor darüber berichtet. Wir sprechen über dieses interessante Investment, indem Lukas seine Einschätzung dazu abgibt und ich noch einige flankierende Überlegungen skizziere.

App Store vor dem Umbruch?

Vielen Lesern scheint tatsächlich nicht wirklich bewusst zu sein, dass Apples App Store, so wie er jetzt ist, nicht dem Kunden dient – und eigentlich auch nicht den Entwicklern, egal wie oft Apple betont, wie viele Arbeitsplätze in der Softwarebranche er über die Jahre angeblich geschaffen hat, sondern primär für Apple als Geldmaschine fungiert. Wir sprechen über die vermutlich in iOS 15.5 eingeführte Neuerung externer Zahlungsmöglichkeiten für Reader-Apps.

