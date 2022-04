Home Apple Apple Store Myeongdong: Apple veröffentlicht erste Bilder

Apple Store Myeongdong: Apple veröffentlicht erste Bilder

Am Samstag wird ein neuer Apple Store in Südkorea eröffnet. Rund zwei Tage vor der Eröffnung hat Apple nun erste Fotos veröffentlicht, die das Innere des Apple Stores zeigen. Daraus geht hervor, dass dieser neben altbekannten Designelementen auch ein paar einzigartige Details aufweist.

Vor kurzem hat Apple offiziell bestätigt, dass der neue Apple Store in Myeongdong, einem Viertel von Seoul, am 9. April zum ersten Mal seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen werde, Apfelpage berichtete. Anschließend werde dieser gleichzeitig den größten Apple Store in Südkorea darstellen.

Wie auf den Bildern ersichtlich ist, die Apple veröffentlicht hat, ähnelt der neue Apple Store designtechnisch anderen kürzlich eröffneten Stores. Sowohl das Layout als auch das standardmäßige Design von Tischen und Wandtafeln wurde beibehalten.

Apple Store beherbergt einheimische Kunst

Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf, dass Besucherinnen und Besucher vor dem Betreten des Apple Stores an einzigartigen Skulpturen vorbeilaufen. Bei diesen handelt es sich um Skulpturen, die von den koreanischen Künstlern Jaehyo Lee und VAKKI gefertigt wurden.

Darüber hinaus wurden vor den Türen des Apple Stores grüne Flächen errichtet, in denen sich Bänke zum Entspannen befinden. Eine weitere Neuerung ist die Tatsache, dass der Apple Store in Myeongdong der erste Apple Store in Südkorea sein wird, der einen Ausstellungsbereich für Apple TV+ bietet sowie eine Theke, an der Kundinnen und Kunden ihre online gekauften Produkte abholen können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!