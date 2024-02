Home Daybreak Apple EU untersucht Web-Apps-Blockade | Streit um ChatGPT-Fähigkeiten | neue iPads voraus – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple dreht die Web-Apps in Europa mit dem nächsten Update ab. Ist das zulässig? Die EU untersucht diesen Vorgang nun und befragt Entwickler.

Web-Apps, eigentlich Progressive Web Apps, sind eine praktische Sache. So lassen sich Anwendungen aus Webseiten bauen, ohne eine native App schreiben zu müssen. Sie sind browserbasiert und das nimmt Apple zum Anlass, sie in iOS 17.4 unbrauchbar zu machen, weil das Unternehmen in Europa nun die Wahl der Browserengine freigeben muss. Die EU stellt nun erste Voruntersuchungen zur Rechtmäßigkeit dieser Beschränkung an – und mit was? Mit Recht! Entwickler werden zur Einschränkung der Web-Apps am iPhone befragt, Apple kann sich auch äußern. Dass Entwickler sich hier wohlwollend äußern werden, ist indes eher fraglich, doch könnte es dennoch lange dauern, bis eine Entscheidung etwa für eine erneute Öffnung getroffen wird.

OpenAI und die New York Times streiten sich

ChatGPT soll sich unrechtmäßig an Inhalten aus den Artikeln der New York Times bedient haben. Die Macher bei OpenAI bestreiten den Vorwurf und sprechen von einer Art Hack des Chat-Bots. Im Kern berührt der Streit die wichtige Frage nach dem geistigen Eigentum in KI-Zeiten. Die Entwickler großer Sprachmodelle hatten zuletzt schon damit begonnen, deutliche Einschränkungen ihrer Chat-Bots umzusetzen, so weigern sich die Assistenten inzwischen oft, Inhalte von Webseiten zusammenzufassen oder im Web zu recherchieren.

Apples neue iPads dürften bald kommen

Im März, da sind sich die meisten Beobachter einig, werden eine Reihe neuer iPads vorgestellt. Apple bereitet sich offenbar auch bereits auf den Produkt-Launch neuer Gadgets vor. Interne Unterlagen für den Support wurden zuletzt aktualisiert. Erwartet wird etwa ein neues iPad Pro.

Wer sich gern Songtexte in der Mac-Menüleiste anzeigen lassen möchte, kann dafür ein kleines und kostenloses Tool einsetzen. Kleine Einschränkung: Es läuft nur mit Spotify.

Sonos bringt einen neuen Premium-Kopfhörer.

Nicht günstig wird das Gadget von Lautsprecherspezialist Sonos, das nun einen offiziellen Fahrplan hat: Mit dem Neuzugang steigt man auch bei Kopfhörern in einen heiß umkämpften Markt ein, hier die Infos.

Wie hält es Amazon in Zukunft mit der Werbung?

Amazon unterhält neben Prime Video bekanntlich schon einen weiteren, werbefinanzierten Streamingdienst. Doch nun, da auf Prime Video selbst Werbung läuft, verschwimmen die Grenzen. Allerlei Gerüchte um die Pläne fürs Streaming machten zuletzt die Runde, hier die Infos.

Und ein Update einer App, die an der Tankstelle helfen soll, zu sparen, gab es auch noch.

Ich wünsche euch einen entspannten Start in den Tag.

