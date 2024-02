Home Hardware Sonos: Premium-Kopfhörer-Launch soll im Juni erfolgen

Sonos: Premium-Kopfhörer-Launch soll im Juni erfolgen

Sonos ist der Pionier für Multiroom-Lautsprecher und arbeitet seit geraumer Zeit daran, sein Portfolio auszubauen. Dazu soll auch der lange gemunkelte Kopfhörer zählen, der in diesem Sommer auf den Markt kommen soll.

Sonos Kopfhörer

Für den Marktstart hat Sonos zwischen 650.000 und 1 Million Einheiten produziert, muss aber noch etwas Feintuning in Sachen Software vornehmen. Laut einem Bericht von Bloomberg verhindern Softwareprobleme, die auch die Produktion beeinträchtigen, den Marktstart. Es gab Schwierigkeiten bei Verbindung der kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit WLAN-Netzen. Das soll das Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb sein. Anstatt Mai ist der Verkaufsstart nun im Juni 2024. angedacht. Preislich wurde eine UVP von rund 600 Euro bis 1000 Euro gemunkelt, Apfelpage berichtete.

Seit mindestens 2019 in der Entwicklung

Die Kopfhörer von Sonos sind ein ähnlicher Running Gag wie seinerzeit die AirTags bei Apple. Laut diversen Gerüchten arbeitet Sonos seit mindestens 2019 an dem Kopfhörer. Der Hersteller verspricht sich ein Wachstumsschub, man will sich breiter aufstellen und einen zusätzlichen Wachstumsschub via Cross-Selling erreichen. Die Kopfhörer sollen sich in das bestehende Sonos-Ökosystem eingliedern und direkt von kompatiblen Musikdiensten streamen können. Auch die Wiedergabe des Fernsehtons soll Teil des Produktversprechens sein, hier müsste aber eine Sonos ARC oder eine Sonos beim 2. Gen. vorhanden sein. Bose ermöglicht dies seit geraumer Zeit mit seinen Smart Soundbars und den entsprechenden Kopfhörern

