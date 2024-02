Home Apps ADAC Drive App: Hilft nun auch beim Spritsparen

ADAC Drive App: Hilft nun auch beim Spritsparen

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Februar 2024 um 10:59 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Der Frühling meldet sich mit aller Kraft an und der Sommer steht auch vor der Tür, ideales Wetter, um mit dem Auto wieder ein paar Reisen zu unternehmen. Reisen und Auto verbindet man bekanntlich mit dem ADAC und der Automobilverband hat auch eine passende App. Die wurde um ein paar Features erweitert.

ADAC Drive-App hilft beim Spritsparen

Der Automobilverband hat seine App im Sommer 2023 komplett neu aufgestellt und unter anderem eine Preisvergleichsfunktion für Spritpreise eingeführt. Mit dem nun veröffentlichten Update feilt man daran herum und bietet bei er Navigation eine neue Option ein, die beim Sparen von Sprit helfen soll – ähnlich wie es Apple Maps und Google Maps bereits tun. Außerdem wurde an CarPlay und Android Auto gefeilt. So lässt sich nun auch die Suche nach Tankstellen und E-Lade-Säulen nativ über diese beiden Systeme abrufen

Neuigkeiten für Camper

Neue­rungen bringt die Anwen­dung auch für Camper mit sich. So wurden nach Angaben des Heraus­gebers Infor­mationen zu mehr als 25.000 Camping- und Stell­plätzen in ganz Europa einge­pflegt. Dabei haben Nutzer auch die Möglich­keit, Filter zu verwenden, um einen Platz in der Nähe oder entlang der geplanten Route zu finden, der sich für die eigenen Bedürf­nisse am besten eignet.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

