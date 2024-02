Home Apps Lyric Fever für Spotify: Songtexte in Mac-Menüleiste anzeigen lassen

Für wen Musik der tägliche Begleiter ist, könnte die folgende App ein Versuch wert sein. Lyric Fever zeigt euch Songtexte in der Menüleiste von macOS an. Die aktuell gehörte Textzeile wird live am oberen Bildschirmrand angezeigt, allerdings nur, wenn ihr Spotify nutzt.

Apple Music und auch Spotify bieten schon seit längerem den Service der Live-Lyrics an. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man eine Textzeile nicht genau versteht und schnell nachschauen will, was denn dort gerade gesungen wurde. Dank Lyric Fever für Spotify geht das nun noch unkomplizierter. Apple Music-Nutzer gehen erstmal leer aus.

Mac-App und Internetverbindung als Voraussetzung

Wer Spotify während der Nutzung des Macs hört, wird vermutlich sowieso die native App verwenden. Diese ist auch die Voraussetzung für Lyric Fever. Zu Beginn eines Songs zieht sich die Anwendung den aktuellen Titel von Spotify und beschafft sich die Songtexte über eine Netzwerkverbindung. Die lokal zwischengespeicherten Texte werden dann synchron zum Lied abgespielt.

Die App ist kostenfrei und über GitHub verfügbar. Hier stellen die Entwickler weitere Informationen zur Verfügung. Lyric Fever wurde mit Apples Swigt UI gebaut. Wer über die Anwendung up to date bleiben will, sollte dort folgen. Neben dem Spotify Desktop Client wird übrigens mindestens macOS Ventura vorausgesetzt.

