Die Apple Watch Ultra 2 soll deutlich leichter werden

Die Apple Watch Ultra der zweiten Generation soll leichter ausfallen, als das aktuelle Modell. Dieses fällt deutlich schwerer aus, als die Apple Watch Series 8. Möglicherweise spielen neue Fertigungsverfahren eine Rolle bei einem möglichen Gewichtsverlust.

Die Apple Watch Ultra erhält vielleicht schon im Herbst eine Neuauflage. Diese soll dann deutlich leichter werden, das behauptet ein aktuelles Gerücht. Verbreitet wurde es in chinesischen sozialen Netzwerken.

Danach werde Apple das Gewicht der Apple Watch Ultra 2 verringern, so der chinesische Leaker Setsuna Digital, der in den vergangenen Jahren bereits häufiger mit zutreffenden Prognosen zu kommenden Apple-Produkten aufgefallen war. So hatte er etwa das gelbe iPhone 14 korrekt vorhergesagt.

Hilft der 3D-Druck bei der Gewichtsverringerung?

Die aktuelle Apple Watch Ultra wiegt 61,3 Gramm, das ist deutlich mehr als die Apple Watch Series 8, die nur 32 Gramm auf die Waage bringt.

Denkbar wäre, dass Apple durch neuartige Fertigungsverfahren die Gewichtseinsparungen möglich macht. Denn wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, plant Apple angeblich, Teile der nächsten Apple Watch Ultra im 3D-Drucker zu erstellen, dabei könnte es sich etwa um die digitale Krone, die Seitentaste sowie den Power-Button handeln.

Die Apple Watch Ultra und die Apple Watch Series 8 werden im Herbst erwartet, gemeinsam mit neuen iPhones und Macs. Noch ist wenig darüber bekannt, welche neuen Features und Verbesserungen die Apple Watch Ultra 2 aufweisen wird, über neue Sensoren wurde etwa bislang noch nicht spekuliert.

