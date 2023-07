Home Apple Watch Teile aus dem 3D-Drucker: Apple Watch Ultra soll kostengünstiger produziert werden

Die nächste Apple Watch Ultra soll schon im Herbst vorgestellt werden. Dabei soll Apple auf recht innovative Fertigungsverfahren setzen. Erstmals werden Teile der Uhr angeblich im 3D-Drucker hergestellt.

3D-Drucker erfreuen sich in der Tech- und Nerd-Gemeinde schon länger steigender Beliebtheit, in der Industrie wird ebenfalls schon seit geraumer Teil die ein- oder andere Komponente auf diese Weise aufgebaut. Nun möchte auch Apple in den 3D-Druck einsteigen und zwar bei der Produktion der Apple Watch.

Angeblich sollen schon dieses Jahr einzelne Komponenten der Apple Watch im 3D-Drucker aufgebaut werden.

Mechanische Komponenten für die Apple Watch aus dem 3D-Drucker?

So sollen die mechanischen Komponenten aus Titan für die Apple Watch Ultra im 3D-Druckverfahren gefertigt werden, erklärte der Analyst Ming Chi Kuo von TF International Securities in einer aktuellen Einschätzung.

Dabei könnte es sich etwa um die digitale Krone, die Seitentaste oder den Action-Button handeln.

Das 3D-Druckverfahren ist potenziell schneller und kosteneffizienter. Apple dürfte die Apple Watch als Testbett für die neue Fertigung nutzen. Sollte sie die Erwartungen erfüllen, könnte Apple sie auf die Produktion weiterer Produkte ausdehnen.

Was die Apple Watch Ultra allerdings über diese mögliche Änderung hinaus an Neuerungen bringen könnte, ist noch immer weitgehend unklar, auch die Frage, ob dieses Jahr schon ein Update ansteht, ist noch nicht klar beantwortet. Bislang gibt es noch keine substanzielleren Prognosen zur möglichen Feature-Ausstattung einer neuen Apple Watch Ultra, über neue Sensoren ist beispielsweise nichts bekannt.

