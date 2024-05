Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Hotel Portofino“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. Mai 2024 um 19:14 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wochenende klingt so langsam aus und man kann hervorragend noch mal Kraft für die kommende Woche tanken. Wie wäre es, dafür ein Buch zu lesen? Hier hat Apple wieder sein E-Book der Woche aufgelegt, dieses Mal geht es nach Italien an die Küste.

Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als eine verflossene Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll, wachsen die Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kindermädchen Constance geworfen. Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

