Deal: AirTags im 4er-Pack zum absoluten Bestpreis erhältlich

Der Sommer kommt so langsam, die EM nimmt Fahrt auf: Ideal also, um mit Rucksack und Geldbeutel wieder längerer Zeit draußen im Park oder in der Stadt zu verbringen. Blöd wird es nur dann, wenn man etwas liegenlässt. Genau hier schaffen die AirTags Abhilfe und bei Amazon gibt es gerade einen Spitzendeal.

Viererpack im Angebot

Derzeit möchte Apple für einen AirTag 35,00 Euro haben, im Viererpack sind diese mit 129,00 Euro nur unwesentlich günstiger. Aktuell aber haut Amazon einen Spitzendeal heraus. Ihr zahlt dort für den Viererpack AirTags lediglich 81,00 Euro, was also pro AirTag knapp 20,00 Euro macht:

Die Suchfinderetiketten sind somit knapp 37% günstiger als bei Apple selbst, da solltet Ihr zuschlagen.

Das passende Zubehör

Damit man den AirTag auch noch gut befestigen kann, haben wir auch noch kurz beim Zubehör gestöbert:

