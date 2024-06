Home Betriebssystem Mit iOS 18 bekommt AirPlay 2 Unterstützung für Spatial Audio

Seit knapp drei Jahren bietet Cupertino für Apple Music neben verlustfreier Musik auch Spatial Audio an, wie der Konzern sein 3D-Format bezeichnet. Wer Apple Music nativ über den HomePod streamt, kann Spatial Audio auch über den Smart Speaker nutzen. Anders sieht es aus, wenn die Musik via AirPlay gestreamt wird. Dies wird sich jedoch ändern.

AirPlay 2 bekommt Spatial Audio

Apple hat diverse Neuerungen, die sich im Alltag als nützlich erweisen dürfte, nicht offiziell auf der WWDC24 gezeigt. Dazu zählt auch die Implementierung von Spatial Audio in AirPlay 2, die in einem Nebensatz zur Pressemitteilung von „Audio & Home“ von Apple angekündigt wurde:

AirPlay kommt mit 3D Audio für ein immersives Audioerlebnis mit Unterstützung für Dolby Atmos, wenn Audio mit AirPlay von iPhone und iPad auf den HomePod oder auf kompatibles Audiozubehör von anderen Anbietern gestreamt wird.

Vorbote für verlustfreies Audio?

Unserer Meinung nach ist das eine Änderung, die eine doppelte Auswirkung haben wird: Neben Dolby Atmos via AirPlay 2, so macht es nun Sinn, zwei HomePods via AirPlay 2 als „Heimkino für die Apple TV 4k HDR zu verwenden, dürfte es auch der Wegbereiter für verlustfreies Audio sein. Spatial Audio/Dolby Atmos setzt deutlich höhere Datenraten voraus, als AirPlay 2 aktuell verarbeiten kann. Bisher unterstützt AirPlay 2 lediglich CD-Qualität mit 16-Bit/44,1kHz. Damit können dann auch andere Streamingdienste wie Tidal, die via AirPlay 2 auf den HomePod gestreamt werden, ihre volle Klangqualiät entfalten.,

