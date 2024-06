Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für den Film „The Instigators“ an

Die WWDC24 ist nun vorbei, es wird für iOS 17 noch ein größeres Bugfix-Update geben und ansonsten wird sich Apple auf die neuen Betriebssysteme konzentrieren. Richtig rund wird es mit dem kommenden iPhone gehen. In der Zwischenzeit soll Apple TV+ für die notwendige Zerstreuung sorgen und hier gibt es an der Filmfront eine neue Ankündigung.

Der Trailer ist nun verfügbar

Die beiden Hauptrollen in dem Film werden von Casey Affleck und Matt Damon übernommen, beide sind Oscar-Gewinner. Der Streamingdienst beschreibt den Film wie folgt:

Rory (Damon) und Cobby (Affleck) sind Partner wider Willen: ein verzweifelter Vater und ein Ex-Knacki, die sich zusammentun, um einen korrupten Politiker um seine Einkünfte zu bringen. Doch als der Raub schief geht, geraten die beiden in einen Strudel des Chaos und werden nicht nur von der Polizei, sondern auch von rückständigen Bürokraten und rachsüchtigen Verbrecherbossen verfolgt. Völlig überfordert überreden sie Rorys Therapeutin (Hong Chau), sich ihrer rasanten Flucht durch die Stadt anzuschließen, wo sie ihre Differenzen beiseite schieben und zusammenarbeiten müssen, um einer Verhaftung zu entgehen – oder Schlimmeres. In „The Instigators“ spielen außerdem Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina und Toby Jones, sowie Jack Harlow und Ron Perlman.

Das klingt nach durchaus angenehmer Unterhaltung, der nun verfügbare Trailer gestattet einen ersten Einblick auf das Ergebnis:

Zunächst nur im Kino verfügbar

Apple TV+ wird den Film zunächst in ausgewählten Kinos zeigen. Der Startschuss dafür ist der 02. August 2024. Doch bereits eine Woche später, am 09. August 2024, ist der Film exklusiv auf Apple TV+ zum Streamen auf Abruf verfügbar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

