Durch Smart-Stapel ersetzt: watchOS 11 entfernt Siri-Ziffernblatt

watchOS 11 bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Vor allem Sportler dürften auf ihre Kosten kommen. Außerdem will Apple die Smart-Stapel intelligenter machen. Darunter leiden nun aber alle, die das Siri-Ziffernblatt lieben gelernt haben. Mit watchOS 11 verschwindet dieses nämlich von der Apple Watch.

Apfelpage berichtete über die Neuerungen on watchOS 11. Eine davon ist die Verbesserung der Smart-Stapel, welchen nun das erste Watchface zum Opfer fällt. Das Siri-Ziffernblatt wurde mit watchOS 5 eingeführt und zeigte einige intelligente Komplikationen an. Ob der nächste Kalender-Eintrag, eine Erinnerung oder ein ablaufender Timer: Mit dem Siri-Ziffernblatt hat man immer den Überblick. Das wird auch in Zukunft so sein, allerdings ohne dieses Watchface.

Smart-Stapel sollen unter watchOS 11 intelligenter werden

Im Grunde bieten die Smart-Stapel genau den gleichen Funktionsumfang. Wie ihr sie einstellt, erfahrt ihr in diesem Artikel in unserem Hilfebereich. Hier lassen sich die Musikwiedergabe, laufende Trainingseinheiten und andere Widgets einstellen. Unter watchOS 11 kommen zudem Live-Aktivitäten hinzu. Diese betreffen beispielsweise Essenslieferungen, Zwischenstände aus Sport-Apps oder Flugdaten.

Außerdem sollen die Smart-Stapel, die sich automatisch unter jedem Ziffernblatt befinden, deutlich schlauer werden. Auch Apple Intelligence könnte hier eine Rolle spielen. Man erreich die Stapel durch ein Drehen der Krone oder durch das Wischen auf dem Ziffernblatt nach oben. Auf den Apple Watches Series 9 und Ultra 2 führt euch zudem der sogenannte Double-Tap dorthin.

Nutzt ihr das Siri-Ziffernblatt regelmäßig? Wie steht ihr der Entfernung und den neuen Smart-Stapeln gegenüber? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

