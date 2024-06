Home Betriebssystem Ab iOS 18: Notruf-SOS kann Live-Videos an Leitstelle schicken

Unter iOS 18 unterstützt die Notruf-SOS-Funktion auch Live-Videos. Diese können an die Leitstelle gesendet werden, sofern die dafür technisch eingerichtet ist. Dafür muss der in Not geratene Nutzer eine entsprechende Anfrage genehmigen.

Apple hat unter iOS 18 eine neue Funktion für die Notruf-SOS-Funktion hinzugefügt: Damit können von einem iPhone Videostreams an die Disponenten in der Leitstelle übertragen werden. Hierfür muss der Nutzer eine entsprechende Anfrage des Disponenten bestätigen.

Es können alternativ auch Videoaufnahmen aus der Mediathek übermittelt werden. Die Übertragung soll über eine verschlüsselte Verbindung erfolgen, setzt aber natürlich eine ausreichende Mobilfunkversorgung voraus.

Neues Feature muss unterstützt werden

Natürlich muss die Leitstelle über die entsprechende technische Ausstattung sowie die Anbindung an das System von apple verfügen, um diese Funktion nutzen zu können. In welchen Regionen und Ländern das Feature verfügbar sein wird, ist noch nicht klar.

Mit der Übertragung von Live-Videos und Aufzeichnungen könnten die Disponenten zügiger ein Bild von Verletzungen am Einsatzort erhalten oder die Polizei relevante Einblicke zu Dokumentationszwecken erhalten. Die Notruf-SOS-Funktion unterstützt neben der netzgestützten Übertragung von Notrufen auch den Notruf per Satellit, falls kein Mobilfunknetz verfügbar ist. Hier erfolgt die Kommunikation per Textnachricht.

iOS 18 liegt aktuell in der ersten Beta vor, hier findet ihr einen Überblick über die Highlights.

