Mögliche DMA-Verletzung: EU prüft Sanktionen gegen Apple | Apple in Südkorea mit Geldstrafe belegt | Ab iOS 18: Notruf-SOS kann Live-Videos an Leitstelle schicken – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die EU könnte in absehbarer Zeit Sanktionen gegen Apple verhängen, da das Unternehmen womöglich gegen den Digital Markets Act verstoßen hat. Derweil wurde Apple in Südkorea aufgrund eines Verstoßes gegen ein Gesetz zum Schutz der Daten von Nutzerinnen und Nutzern mit einer Geldstrafe belegt. Außerdem wird das Notruf-SOS-Feature auf dem iPhone unter iOS ein Update erhalten. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Mögliche DMA-Verletzung: EU prüft Sanktionen gegen Apple

Apple könnte künftig Strafzahlungen an die EU leisten müssen. Denn nach Auffassung der EU-Kommission hat der Konzern gegen die Auflagen des Digital Markets Act verstoßen, vor allem im Hinblick auf alternative App Stores. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Apple in Südkorea mit Geldstrafe belegt

Da das Unternehmen laut der nationalen Regulierungsbehörden gegen ein Gesetz verstoßen hat, das den Umgang mit Standortinformationen regelt, muss Apple in Südkorea eine Strafe zahlen. Das Gesetz legt unter anderem fest, dass Konzerne keine Standortdaten ohne die Zustimmung von Nutzerinnen und Nutzern sammeln dürfen. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Ab iOS 18: Notruf-SOS kann Live-Videos an Leitstelle schicken

Sobald das iPhone im Herbst ein größeres Softwareupdate erhalten hat, wird es möglich sein, per Notruf-SOS Live-Videos an den Rettungsdienst zu übermitteln. Alternativ sollen auch bereits abgespeicherte Videoaufnahmen versendet werden können. Alles Weitere dazu erfahrt ihr hier.

WhatsApp startet Angriff auf FaceTime

Der Messenger-Dienst will demnächst seine Videoanruf-Funktion ausbauen. Mehr dazu hier.

