Mit Tastenkürzel: Einfaches Anordnen von Fenstern in macOS Sequoia

macOS Sequoia ist das nächste große Softwareupdate für den Mac. Neben Apple Intelligence und der Möglichkeit, das iPhone vom Mac aus zu steuern, ist dieses Feature wohl die spannendste Neuerung: Endlich lassen sich Fenster in einen bestimmten Bereich ziehen, in dem sie sich automatisch ausrichten. Wir zeigen euch, wie das geht und eine entsprechende Tastenkombination.

Viele Drittanbieter mit entsprechenden Apps werden den Tag verfluchen, an dem macOS Sequoia erscheint. Mit dem nächsten Update lassen sich einzelne Fenster nämlich einfacher in einem bestimmten Layout anordnen. Dazu gehört zum Beispiel die genaue Einteilung des Bildschirms in Hälften oder Viertel, in welche einzelne Apps gezogen werden können. Bisher war das nur dank Drittanbieter-Apps möglich.

So funktioniert die vereinfachte Anordnung

Dafür müsst ihr lediglich ein bereits geöffnetes Fenster an den Rand des Displays ziehen. macOS Sequoia schlägt euch dann entsprechende Positionen vor, welche ihr durch einfaches Loslassen des Fensters bestätigen könnt.

Mit dieser Funktion führt Apple auch entsprechende Tastenkürzel ein. Um eine App hälftig auf dem Bildschirm anzuordnen, könnt ihr die Tasten fn + control und eine beliebige Pfeiltaste (links, rechts, oben oder unten) gedrückt halten, während sich die App im Vordergrund befindet. Mit fn + control + shift und einer jeweiligen Pfeiltaste lassen sich die Fenster verschieben. fn + control + R macht das wieder rückgängig.

Zudem gibt es nach wie vor einen Weg, der bereits jetzt integriert ist. Wenn ihr den Cursor auf den grünen Vergrößerungs-Punkt eines Fensters bewegt, aber nicht drückt, erscheinen die Optionen Vollbild, rechts oder links anordnen. Auch eine Integration in Siri-Kurzbefehle wird es geben.

