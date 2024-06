Home Featured Dünnste Geräte der Branche geplant: Apple, iPad und Mac sollen noch viel schlanker werden

Dünnste Geräte der Branche geplant: Apple, iPad und Mac sollen noch viel schlanker werden

Das neue iPad Pro war nur der Anfang: Apples Produkte sollen in den kommenden Generationen durchweg dünner werden – noch dünner und auch noch leichter. Bleibt die Frage der Auswirkungen auf die Laufzeit.

Das neue iPad Pro bewarb Apple als das dünnste Apple-Produkt aller Zeiten. Tatsächlich ist es auch außerordentlich schlank. Doch beim iPad Pro soll es nicht enden, viel mehr hat Apple offenbar vor, einen Trend zu sehr dünnen Produkten zu begründen, schreibt Mark Gurman von Bloomberg.

Schlankheitskur für iPhone und Apple Watch

In der neuesten Version seines wöchentlich erscheinenden Newsletters unterstreicht er Einschätzungen, die zuvor unter anderem vom Branchendienst the Information geteilt wurden, wonach Apple zunächst an einem extrem dünnen iPhone arbeite. Es soll Bestandteil des iPhone 17-Lineups werden, also erst in anderthalb Jahren erhältlich sein. Doch auch weitere Produkte sollen einem Re-Design unterzogen werden und deutlich schlanker ausfallen, so etwa die Apple Watch.

Apple Watch, iPhone und iPad sollen perspektivisch die dünnsten Vertreter ihrer Gerätekategorie werden, ebenso das MacBook Pro. Hier würde Apple einen seit einiger Zeit laufenden Trend umkehren. Seit Einführung des MacBook Pro 2021 sind die Rechner wieder wuchtiger und kantig geworden und erinnern mehr an Workstations für professionelle Anwendungen, als die Modelle früherer Jahre, die diese Fähigkeiten auch nicht liefern konnten.

Was eine erneute Hinwendung zu superflachen Geräten für deren Leistung, insbesondere auch die Akkulaufzeiten bedeuten würde, bleibt noch offen, allerdings ist Skepsis angesagt. Apple hatte sich hier in der Vergangenheit bereits vergaloppiert und indem man Flachheit über alles andere stellte, Produkte gebracht, die nur noch begrenzt alltagstauglich waren.

Vor 2025 dürfte diese Planung noch nicht in konkreten Neuvorstellungen münden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!