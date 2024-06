Home Apfelplausch Ohne KI ist alles nichts – die Keynote-Nachbetrachtung im Apfelplausch 345

Ohne KI ist alles nichts – die Keynote-Nachbetrachtung im Apfelplausch 345

Die WWDC geht zu Ende und die Keynote liefert uns die Themen der heutigen Sendung: Unnötig zu sagen, dass KI das Top-Thema der Ausgabe ist. Zunächst müssen wir uns aber natürlich auch um den Rest der Neuerungen kümmern, die Apple vorgestellt hat und um die Frage, wie viel die eigentlich ohne KI sind – willkommen zum Apfelplausch 345.

Eine Ausgabe, die das Prädikat Sondersendung verdient, denn eine Keynote will besprochen werden. Die diesjährige Auftaktveranstaltung der WWDC war ziemlich lang. Wenig überraschend war das Top-Thema die Künstliche Intelligenz, aber Apple hat sich viel Zeit gelassen, bis man dazu kam.

Von visionOS, über iOS zum Mac

Apple hatte zu Anfang der Sendung einen kurzen Zeitplan gegeben: Begonnen wurde mit der Brille, gefolgt von iOS, Audio und dem Mac.

Wir sprechen unserer Tradition folgend der Reihenfolge nach über die gezeigten Neuerungen und ehrlich, wir versuchen, uns kompakt und sortiert mit den einzelnen Punkten zu beschäftigen, mit punktuellem Erfolg.

Ohne KI ist alles nichts

So kann man die Keynote böswillig gelesen schon subsumieren, denn die großen Betriebssystem-Updates sind häufig so groß eigentlich nicht, wenn man den gesamten KI-Komplex abzieht. Der heißt Apple Intelligence und ist ist bis auf weiteres nur ein Versprechen, denn nicht einmal US-Nutzer können die neuen Tools schon nutzen, andere Sprachgruppen kommen noch deutlich später in den Genuss von Neuerungen, die ihre Potenz erst noch im Alltag beweisen müssen. Wir versuchen uns an einer Einordnung von etwas, das zwar überfällig war, das aber zunächst eben genau das bleibt, ein Versprechen, das noch erfüllt werden muss.

Viel Spaß beim Hören!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Allgemeines zur WWDC Keynote

Intro und Allgemeines zur WWDC Keynote 00:04:30: Alles Wissenswerte zu visionOS 2, iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia

Alles Wissenswerte zu visionOS 2, iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia 01:06:00: Apple Intelligence: Was wir davon halten

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!