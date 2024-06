Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Abgetaucht“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Juni 2024 um 13:23 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wochenende geht in die letzten Stunden : Nach einer durchaus intensiven Woche mit der WWDC24 hat man sich doch eine kleine Auszeit verdient, um die Seele etwas baumeln zu lassen. Wie wäre es da mit einem leichten Buch über die Komik des Alltags im Familienleben?

Das E-Book der Woche

Zwischen Patchwork-Familien-Wahnsinn, Erotik-Flaute und Chaos in Sachen Liebe:

Fragen über Fragen, die sich vor Andrea Schnidt auftürmen:

Warum ist im heimischen Bett plötzlich so wenig los? Hilft da ein schickes Reizwäscheset oder hat Sex eben auch ein Verfallsdatum? Warum zieht die Ex des Liebsten, die perfekte Bea, ausgerechnet in die nächste Nachbarschaft? Muss man Patchwork-Familie lieben? Warum wird Ex-Schwiegervater Rudi nachts von der Polizei aufgegriffen, und wie fühlt es sich eigentlich an, Oma zu werden? Müssen Babys heutzutage wirklich schon im Kreissaal die erste Lektion Mandarin bekommen? Oder sind die jungen Mütter einfach alle nur ein bisschen wahnsinnig?

Von Vaterschaftstests, One-Night-Stands und verwöhnten Jung-Erwachsenen, von neuen Freundinnen und Hobby-Detektiven. Vom Leben und seinen Wirrungen!

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

