Verfasst von Roman van Genabith // 9. Februar 2022 um 09:51 Uhr // Apps // Gesundheit // Kommentare deaktiviert für Corona-Warn-App lernt die G-Regeln bald viel zügiger

Die Corona-Warn-App kann in Zukunft schnell und flexibel auf Änderungen bei den G-Regeln reagieren. Diese können in einer kommenden Version vom Server geladen und auf die lokal gespeicherten Nachweise angewendet werden. Man fragt sich allerdings, wieso das nicht bereits früher umgesetzt wurde.

Die Corona-Warn-App steht vor einem weiteren größeren Update. Mit der Aktualisierung auf die Version 2.18 wird eine Funktionalität umgesetzt, die die Nutzer sehnlich erwarten: Die Regeln für 2G, 2G+ oder 3G können in Zukunft jeweils in der gültigen Fassung vom Server der Entwickler bezogen werden. Bis jetzt war das Regelwerk in die App implementiert, was problematisch ist, ändern sich doch die für uns alle gültigen Regeln von Tag zu Tag und gefühlt manchmal von Stunde zu Stunde.

Neues Update dürfte bald verteilt werden

Die neue Version der Anwendung ist noch nicht im App Store verfügbar, die Entwickler sind derzeit noch damit beschäftigt, die neuen Funktionen in die App zu implementieren.

Es darf allerdings die Frage erlaubt sein, wieso die sinnvolle Idee, gültige Regelsätze von entfernten Servern zu laden und sie mit lokal gespeicherten Nachweisen in Beziehung zu setzen so spät eingeführt wird. Eine frühere Bereitstellung hätte viel böses Blut vermeiden helfen können.

Hinweis

Covid-19 und die Alltagsbelastungen der Pandemie erzeugen ein erhöhtes Mitteilungsbedürfnis unserer Leser, das sich häufig in kontroversen Positionen manifestiert.

Wir greifen relevante Aspekte in unserer Berichterstattung auf, bilden den entstehenden Mehraufwand bei der Moderation der Diskussion aber nicht ab, daher sind Kommentare zu diesem Beitrag nicht möglich.

