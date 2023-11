Home Apple Bloomberg: Apple bereitet sehr sicheres Sideloading vor

Bloomberg: Apple bereitet sehr sicheres Sideloading vor

Apple bereitet die Öffnung des App Stores vor, die durch die EU-Kommission ab kommendem Jahr durch den DMA vorgeschrieben wird. Dabei soll eine hochgradig kontrollierte alternative Bezugsmöglichkeit erstellt werden, heißt es. Für die Kommission ging es vornehmlich darum, Apple die Möglichkeit zu nehmen, durch die Monopolposition die 30% Provision von großen Akteuren alternativlos vorzuschreiben.

Apple wird wohl nicht darum herumkommen, den App Store so zu öffnen, dass Nutzer auch aus anderen Quellen Software beziehen können. Die Vorbereitungen hierfür laufen schon. Seit mehr als einem Jahr bereitet Apple einen Mechanismus vor, der es ermöglicht, am iPhone Sideloading durchzuführen, so Mark Gurman in der jüngsten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Sideloading am iPhone soll sehr sicher sein

Dieser alternative Bezugskanal soll ein hochgradig abgesicherter und streng reglementierter Kanal sein, so Gurman – was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Apple betreibt mit den notarisierten Apps und Entwickler-Zertifikaten am Mac bereits eine alternative Möglichkeit, Apps abseits des Mac App Stores anzubieten, das allerdings wenig Sicherheit verspricht. Die hierfür ausgestellten Zertifikate wurden von Malware-Verbreitern regelmäßig gekapert und zur Verteilung von Schadcode oder zumindest fragwürdiger Software verwendet.

Sicherheit vs. Nutzen

Allerdings sollten Nutzer sich grundsätzlich darüber bewusst sein, dass mit dem Download von Apps von außerhalb des App Stores Risiken einher gehen. Deren Einsatz kann dennoch gerechtfertigt sein, hier muss stets eine Abwägung zwischen dem Nutzungszweck der App und einer möglichen Sicherheitsproblematik vorgenommen werden. Grundsätzlich bedeutet die Möglichkeit, Apps zu nutzen, die nicht im App Store auftauchen, weil sie etwa Funktionen bieten, die Apple nicht erlaubt, ein Vorteil.

Dabei handelt es sich nicht notwendigerweise um Apps illegaler Natur, viel mehr fallen auch Anwendungen unter diese Kategorie, die auf die Gerätesensoren in einer Weise zugreifen wollen, die Apple nicht gefällt oder den SoC zum verteilten Rechnen verwenden, was eine spannende Möglichkeit zur Partizipation an Crowd-Working-Projekten ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!