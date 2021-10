Home Featured Ausblick: Ein Drittel aller Mac-Nutzer kauft das neue MacBook Pro, ihr auch?

Das neue MacBook Pro wird eine Menge Mac-Nutzer zu einem Upgrade bewegen, das vermuten Branchenbeobachter im Vorfeld der Oktober-Keynote. Der neue M1X ist der Star des kommenden Updates und gerade für Power-Nutzer der Mac-Plattform höchst attraktiv. Werdet ihr auch updaten?

Das neue MacBook Pro wird bei den Nutzern ausgesprochen gut ankommen, das prognostiziert der Bank-Analyst Daniel Ives, der Apple schon länger genau im Auge behält. Mehr als 30% aller Apple-Kunden, die derzeit einen Mac nutzen, werden innerhalb eines Jahres auf eines der neuen Modelle umsteigen, prognostiziert der Analyst.

Maßgeblicher Treiber für diese Entwicklung werde der neue M1X sein. Er wird die erste Weiterentwicklung des M1 bilden und mutmaßlich in zwei Varianten erscheinen, eine davon soll mit 32 Grafikkernen ausgestattet sein, Apfelpage.de berichtete. Gerade Mac-Power-Nutzer oder Nutzer mit langer Mac-Erfahrung werden ihre Geräte in nächster Zeit durch einen M1X ersetzen, so Ives.

Wir wollen euch an dieser Stelle fragen: Werdet auch ihr euch ein neues MacBook Pro zulegen?

Und was ist mit den AirPods 3?

Das MacBook Pro 2021 wird neben dem M1X auch mit einem neuartigen Mini-LED-Display erscheinen, das vielleicht sogar 120 Hzunterstützt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Doch neben neuen Macs, könnte die zuletzt angekündigte Keynote auch noch weitere neue Produkte bringen.

Die AirPods 3 sind fertig gestellt, fertig produziert und bereit zur Auslieferung, so Daniel Ives. Allerdings hatten andere Analysten die selbe Behauptung schon früher aufgestellt, ohne dass ein Produktstart erfolgte. Dennoch, langsam schließt sich das letzte Zeitfenster für den Start der AirPods 3 noch rechtzeitig für das wichtige Weihnachtsgeschäft.

