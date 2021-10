Home Featured MacBook Pro 2021 noch im Oktober? Neue Details zum M1X

MacBook Pro 2021 noch im Oktober? Neue Details zum M1X

Das neue MacBook Pro wird noch immer dieses Jahr erwartet. Noch im Oktober könnte Apple die neuen Maschinen ankündigen, der Marktstart fällt dann eventuell schon in den November. Auch zum neuen M1X-Chip gibt es neue Details.

Apple wird wohl noch in diesem Jahr neue Modelle des MacBook Pro vorstellen. Der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg äußert sich diesbezüglich in der neuesten Ausgabe seines Newsletters. Darin heißt es, Apple werde die neuen MacBook Pro-Modelle irgendwann im Laufe der kommenden Wochen ankündigen.

Der Produktstart fällt eventuell dann bereits in den November. Der Marktstart der neuen MacBooks wurde dem Vernehmen nach von der weltweiten Knappheit an Chips verzögert, die auch Apple nicht völlig ungeschoren lässt.

Neue Details zum M1X

Gurman äußert sich auch zum Prozessor, der die neuen MacBooks antreiben wird. Der M1X ist im wesentlichen wohl eine Weiterentwicklung des M1, jedoch mit deutlich mehr Kernen. Dabei hat Apple wohl zwei Varianten des M1X vorbereitet.

Beide besitzen zehn CPU-Kerne, acht Performance-Kerne und zwei auf Effizienz getrimmte Kerne. Der Unterschied besteht in den GPUs. Es werde einen M1X mit 16 und eine Version mit 32 Grafikkernen geben. Es wird spannend zu sehen, wie sich die verbesserte Apple Silicon-Grafik im Vergleich mit aktuellen mobilen Top-Grafiklösungen schlägt.

Der M1X wird möglicherweise auch in eine Neuauflage des Mac Mini einziehen, unterdessen arbeite Apple laut Gurman weiter an einem M2, der unter anderem in einen neuen Mac Pro eingebaut werden könnte, um dort Anwendern mit hohen Ansprüchen zu dienen.

In einer früheren Meldung haben wir unter anderem über die Rückkehr von MagSafe und SD-Kartenleser sowie HDMI in die MacBooks berichtet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!