Home Daybreak Apple Apple Watch Software-Update soll Schlimmeres verhindern | iPhone 16 Pro-Gerüchte | Streik im Apple Store – Daybreak Apple

Apple Watch Software-Update soll Schlimmeres verhindern | iPhone 16 Pro-Gerüchte | Streik im Apple Store – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen, willkommen zum Daybreak. Die Woche vor Weihnachten ist zur Hälfte durch, das war gestern wichtig:

Apple Watch Verkaufstopp: Software-Update soll Schlimmeres verhindern

Anfang der Woche wurde bekannt, dass Apple aufgrund eines Patentstreits den Verkauf der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 in den USA zumindest vorübergehend stoppen wird. Bis Ende der Woche sind die Modelle noch bestellbar, in den Stores soll bereits am Donnerstag Schluss sein. Jetzt will Apple mit einem Spftware-Update Patentfragen zu Hardwarekomponenten beheben. Ob das klappt? Wir sind gespannt. Hier gehts zur Meldung.

Apple Store in Barcelona: Streik vor Weihnachten

Im Apple Store in Barcelona wollen die Beschäftigten am 23. Dezember streiken. In einem Post auf Twitter/X ruft eine Gewerkschaft Mitarbeiter des Passeig De Gràcia Apple Store zur Niederlegung der Arbeit auf. Grund dafür ist eine geforderte Änderung der Arbeitspraktiken. Im Fokus der Gewerkschaft steht eine Zulage für Mitarbeiter, die den Apple Support an Sonn- und Feiertagen aufrechterhalten. Außerdem soll Apple hier auf mehr Freiwilligkeit setzen. Ein weiterer Kritikpunkt ist es, dass Schichten wohl unzulänglich geplant werden. So wollen die Streikenden reguläre Arbeitszeiten mit festgelegten Start- und Endzeiten sowie täglich gleichen Mittagspausen. Hier ist die ganze Meldung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!