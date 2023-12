Home Apps Pixelmator Pro in Version 3.5.1 ist da: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Dezember 2023 um 14:01 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Adobe Photoshop und Co ist bei uns schon lange vom Mac verschwunden, da es einige Alternativen gibt. Dazu zählt auch Pixelmator Pro, die kurz vor den Festtagen noch einmal ein weiteres Update zur Verfügung stellen.

Pixelmator Pro 3.5.1 ist verfügbar

Pixelmator Pro begeistert durch zwei Dinge: Die Software ist als Einmalkauf erhältlich und trotz dessen gibt es regelmäßige Updates. So auch in diesem Fall. Version 3.5.1 erweitert unter anderem die Bibliothek an verfügbaren Vorlagen: Anbei einmal die vollständigen Release-Notes:

Pixelmator Pro 3.5.1 fügt eine wunderschöne neue Sammlung von App-Store-Vorlagen hinzu, um Ihre Apps im App-Store zu präsentieren, und bringt neue Geräte-Mockups, darunter Apple Watch Ultra, iPhone 15 Pro Max und mehr. Das Update verbessert auch die Handhabung von HDR-Bildern mit Transparenz.

App Store-Vorlagen und neue Mockups

Die neue Sammlung von App Store-Vorlagen in Pixelmator Pro macht es App-Entwicklern leicht, ihre Apps schnell und schön im App Store zu präsentieren.

Mit über 30 von Designern erstellten Vorlagen können Sie jetzt Screenshots Ihrer Mac-, iPhone-, iPad- und plattformübergreifenden Apps mit beliebten Design-Layouts erstellen.

Alle Vorlagen wurden nach den besten Designpraktiken erstellt und erfüllen alle Anforderungen des App Store, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre App-Screenshots perfekt aussehen, wenn Sie sie in den App Store hochladen.

Die Vorlagen sind vollständig anpassbar, d. h. Sie können Texte und Farben ändern, Geräteschatten hinzufügen und vieles mehr, um sie an den Stil Ihrer App oder Ihre Markenidentität anzupassen.

Kopieren Sie mühelos benutzerdefinierte Designs zwischen verschiedenen Vorlagenlayouts, um abwechslungsreiche, aber stilistisch einheitliche App-Screenshots zu erstellen.

Neue Geräte-Mockups für die Apple Watch Ultra und das iPhone 15 Pro Max sowie iPad Pro Geräte-Mockups im Querformat wurden hinzugefügt.

Weitere Verbesserungen und Korrekturen

Die Stabilität von Pixelmator Pro bei der Arbeit mit HDR-Videos und -Bildern wurde verbessert.

Nach der Anwendung von Super Resolution auf ein HDR-Bild mit Transparenz traten manchmal Artefakte an den Bildrändern auf. Behoben.

Update ist kostenfrei

Hier kommt die beste Meldung und wir erwähnen es deshalb immer wieder, weil gerade heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist: Bestandskunden können das Update auch dieses Mal kostenfrei im Mac App Store laden.

Wie lange der Entwickler Updates noch kostenfrei anbieten wird, können wir indes schwer einschätzen. Basierend auf den Erfahrungen mit Photomator würde es uns nicht wundern, wenn wir im Laufe des kommendes Jahres eine entsprechende Anpassung präsentiert bekommen.

