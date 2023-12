Home iPhone iPhone 16 Pro könnte mit 48MP-Ultraweitwinkel kommen

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 19. Dezember 2023 um 13:04 Uhr // iPhone // // Keine Kommentare

Wie in jedem Jahr dürfte auch im iPhone 16 die Kamera die größten Updates bekommen. Ein Leaker meint nun, erste Details über das Kamera-System der Pro-Modelle 2024 zu haben. Dabei soll vor allem der Sensor der Ultra-Weitwinkel-Linse vergrößert werden.

Die bisherigen 12 Megapixel sorgen zwar für gute Bilder, doch wie wir wissen, sind mehr Pixel bei der Kamera meist besser. Die Hauptkamera des iPhones 15 Pro verfügt über ganze 48 Megapixel, im kommenden Jahr soll die Ultra-Weitwinkel-Kamera einen ähnlichen Sprung machen.

iPhone 16 Pro: Chinesischer Leaker weiß mehr

Gut neun Monate vor dem vermeintlichen Start der nächsten iPhone-Reihe will ein chinesischer Leaker nun mehr herausgefunden haben. In einem Post auf dem sozialen Netzwerk „Weibo“ spricht „Setsuna Digital“ davon, dass es Zeit für einen größeren Sensor wird. Das alleine ist noch keine Meldung wert, allerdings gab es das gleiche Gerücht bereits im August. Apfelpage berichtete.

„Setsuna Digital“ äußert sich gelegentlich zu möglichen Apple-Gerüchte und lag auch schon das ein oder andere Mal richtig. Das auf der Kamera Jahr für Jahr das Hauptaugenmerk der neuen iPhones liegt, ist zum einen langweilig, zum anderen aber auch logisch. Viele Dinge an modernen Smartphones sind nahezu High-End, bei der Kamera scheint es mit größeren Sensoren jedoch noch etwas Spielraum zu geben. So wird auch vermutet, dass die neue Zoom-Linse aus dem iPhone 15 Pro Max in das kleinere Pro-Modell der 16er Reihe Einzug halten dürfte.

