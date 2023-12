Home Apple Watch Apple Watch Verkaufstopp: Software-Update soll Schlimmeres verhindern

Gestern wurde bekannt, dass Apple aufgrund eines Patentstreits den Verkauf der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 in den USA zumindest vorübergehend stoppen wird. Bis Ende der Woche sind die Modelle noch bestellbar, in den Stores soll bereits am Donnerstag Schluss sein.

Der Grund dafür ist ein Verkaufsverbot in Folge eines ITC-Urteils. Nach einem langjährigem Patentstreit zwischen Apple und dem Medizintechnikunternehmen Masimo muss der Verkauf nun vorerst eingestellt werden. Grund dafür ist eine angebliche Patentsrechtsverletzung in Bezug auf den Sensor für die Blutsauerstoffmessung. Wir berichteten gestern.

Lässt sich der Verkaufstopp mittels Software-Update umgehen?

Apple prüft nun, ob ein Software-Update den kritischen Sensor entschärfen kann. Das wäre die einfachste Reaktion, mit der Apple seine Geräte schnell wieder in den Verkauf bringen kann. Wie genau eine mögliche Änderung in watchOS 10 aussehen könnte, bleibt offen. Bloomberg berichtet allerdings, dass dafür Algorithmen zur Messung des Blutsauerstoffs angepasst werden könnten. Zudem sei es eine hochriskante technische Anstrengung, die Apple wohl noch nie zuvor unternehmen musste. Die Aussicht auf Erfolg ist ungewiss, da sich ein Großteil der angefochtenen Patente auf Hardware-Aspekte bezieht.

Eine weitere Möglichkeit, den Verkaufstopp zu umgehen, wäre eine Anordnung der Biden-Administration. Allerdings befindet sich der Fall schon länger in einer 60-tägigen Überprüfungsfrist, die am 25. Dezember abläuft. Wenn die US-Regierung hätte handeln wollen, hätte sie es schon seit knapp zwei Monaten tun können. Womöglich führt die nun entstandene Öffentlichkeit um das Thema zu einem Umdenken.

