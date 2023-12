Home Sonstiges Apple Store in Barcelona: Streik vor Weihnachten

Arbeitnehmer unserer westlichen Welt werden immer unzufriedener und das äußert sich meist in streikenden Belegschaften. Bei uns zulande wird am prominentesten die Bahn bestreikt, in Spanien ist nun Apple von einem Gewerkschaftsaufruf betroffen.

Im Apple Store in Barcelona wollen die Beschäftigten am 23. Dezember streiken. In einem Post auf Twitter/X ruft eine Gewerkschaft Mitarbeiter des Passeig De Gràcia Apple Store zur Niederlegung der Arbeit auf. Grund dafür ist eine geforderte Änderung der Arbeitspraktiken.

Feiertagszulage und bessere Planung

Im Fokus der Gewerkschaft steht eine Zulage für Mitarbeiter, die den Apple Support an Sonn- und Feiertagen aufrechterhalten. Außerdem soll Apple hier auf mehr Freiwilligkeit setzen. Ein weiterer Kritikpunkt ist es, dass Schichten wohl unzulänglich geplant werden. So wollen die Streikenden reguläre Arbeitszeiten mit festgelegten Start- und Endzeiten sowie täglich gleichen Mittagspausen.

Vergleichbar sind die Forderungen und Aktionen mit Streiks in Frankreich. Hier haben Mitarbeiter verschiedener Apple Stores die Arbeit vor etwa drei Monaten niedergelegt. Grund für die Streiks war die Ablehnung Apples einer sieben-prozentigen Lohnerhöhung aufgrund steigender Inflationszahlen.

Die Gewerkschaft kündigt an, die Aktionen im kommenden Jahr auszuweiten, sollte Apple nicht auf die Forderungen eingehen. Der Samstag vor Weihnachten ist ein strategisch günstiger Zeitpunkt für Streiks, wir sind gespannt, inwiefern Apple hier reagiert.

