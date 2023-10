Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer zur Messi-Doku

Heute Vormittag noch erwähnt, schon ist der erste Trailer da. Apple TV+ gibt einen ersten Vorgeschmack, was Fußball- und Messi-Fans im Oktober erwartet: Eine sechsteilige Doku über Lionel Messi und seinen Weg in die USA.

Heute haben wir bereits über die Pläne von Apple berichtet, den eigenen Streaming-Service mit mehr Sportübertragungen und -angeboten auszustatten. Dabei sind wir auch kurz auf eine anstehende Dokumentation über Lionel Messi eingegangen. Für viele der wohl beste Fußballer unserer Zeit, verschlug es ihn im vergangenen Sommer nach Miami. Die Doku beschreibt Messis Weg in die USA.

„Der GOAT, jetzt auf Apple TV“

Mit diesen Worten hieß Apple den siebenfachen Weltfussballer im Juli auf großen Leinwänden Willkommen. Stilisiert mit einer rosa Ziege wurde klar gemacht, dass der Greatest Of All Time (GOAT, auch englisch für Ziege) in Zukunft im rosafarbenen Heimtrikot von Inter Miami auflaufen wird… und das exklusiv auf Apple TV. Die Kampagne hat positive Schlagzeilen gemacht, jetzt legt Apple mit einem Trailer für die Messi-Doku nach.

In sechs Teilen wird der Weg von Messi in die MLS und der unvergleichliche Hype, den er auslöste, gezeigt. Unter dem Namen „Messi meets America“ feiert die Produktion am 11. Oktober Premiere und wird exklusiv bei Apple TV+ zu sehen sein. Den Trailer seht ihr hier:

