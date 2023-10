Home iCloud / Services Apple will sich die Streaming-Rechte für die Formel 1 sichern

Apple will sich die Streaming-Rechte für die Formel 1 sichern

Apples Streaming Service Apple TV+ ist für seine hochwertigen Serien bekannt. Zudem will sich der Dienst mit Sportübertragungen ein zweites Standbein aufbauen. In der unübersichtlichen Welt des Sport-Streamings ist das kein leichtes Unterfangen. Nun scheint Apple bei den Übertragungsrechten für die höchste Motorsportklasse der Welt Ernst zu machen.

Die Formel 1 könnte bald bei Apple TV+ laufen. Das berichtet gpblog.com und bezieht sich dabei auf das „Business F1 Magazine“. Demnach soll Apple wohl ernsthaft überlegen, gut 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die exklusiven Rechte an der Formel 1 zu bieten. Eine offizielle Antwort der Formula 1 Group steht noch aus.

Formel 1 exklusiv bei Apple TV+

Apple würde bei Zustandekommen des Deals jedes Jahr etwas mehr vom Kuchen bekommen. Zu Beginn spricht der Blog von einer 25-prozentigen Exklusivität. Nach 5 Jahren – mit Auslaufen der bestehenden Verträge – wäre die Formel 1 dann zu hundert Prozent exklusiv bei Apple TV+ zu sehen.

Die Gerüchte passen zu den Bemühungen Apples, seinen Streaming-Dienst mit Sportübertragungen zu erweitern. Aktuell lässt sich bereits die Major League Soccer (MLS) mit der Hauptattraktion Lionel Messi exklusiv bei Apple sehen. Auch die heimische Baseball-Liga gibt es bei Apple TV+, genauso wie zahlreiche Sportdokus unter anderem über Stephen Curry, Real Madrid oder bald auch den bereits erwähnten Lionel Messi.

Zudem ist ein noch unbenannter Film in Planung, in dessen Hauptrolle Brad Pitt ein fiktionales F1-Team leitet. Das Filmteam hat im vergangenen Sommer sogar eine eigene Garage und Boxen-Crew beim Großen Preis von England in Silverstone bekommen, um möglichst realistische Aufnahme drehen zu können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!