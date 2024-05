Home iCloud / Services Nachgereicht: Serie „Dark Matter“ auf Apple TV+ ist gestartet

Das Tempo der Neuzugänge ist auf Apple TV+ nur geringfügig langsamer geworden, weshalb wir etwas den Überblick verloren haben. Wie dem auch sei, der Streamingdienst bleibt seinem Faible für Science Fiction treu und hat seit letzter Woche eine neue Serie aus dem Genre im Programm.

„Dark Matter“ kann nun gestreamt werden

Die Serie folgt Jason Dessen (gespielt von Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der – eines Nachts, während er auf den Straßen von Chicago nach Hause geht – in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Doch das Ganze wird schnell zu einem Alptraum und auf dem Wg zurück in das echte Leben muss er sich seinem größten feind stellen – seinem alternativem Selbst. Die Serie basiert auf dem internationalen Bestseller von Blake Crouch und umfasst insgesamt neun Folgen. Der Trailer gibt euch noch einmal einen Einblick, ob die Serie etwas für euch ist.

Die Serie umfasst insgesamt neun Folgen, die beiden ersten Episoden lassen sich bereits streamen. Die restlichen Folgen werden im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

