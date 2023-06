Home iCloud / Services Ab heute: AnnenMayKantereit startet eigene Radiosendung auf Apple Music Radio

Die deutsche Folk-Rockband AnnenMayKantereit hat ihre erste eigene Radiosendung auf Apple Music Radio gestartet. Die Band, die seit 2011 bekannt ist und mit ihrem smarten Songwriting und der markanten Stimme von Henning May überzeugt, hat mit ihrem Suzanne Vega Cover im letzten Jahr auch international neue Fans gewonnen.

Die sechsteilige, wöchentliche Radiosendung namens ‚AnnenMayKantereit macht Radio‘ wird von den Gründungsmitgliedern der Band moderiert. Die Drei reden über Musik, die sie bewegt und ihren Geschmack geprägt hat. Auch persönliche Details aus ihrem Alltag werden thematisiert und Zuhörer:innen dürfen sich über die ein oder andere nie zuvor gehörte Anekdote aus ihrer Bandhistorie freuen.

Jeden Donnerstag neu

In der ersten Episode haben sich die Bandmitglieder in Severins Studio getroffen und über ihre Lieblingssongs gesprochen, die sie den Tag über begleiten. Dabei haben sie verraten, welche Musik sie morgens aus dem Bett bringt und wie sie ihren Tag musikalisch ausklingen lassen. Die zur Sendung gehörenden Playlisten beinhalten eine große Auswahl an Songs über verschiedene Dekaden hinweg, von Underground-Überraschungen wie den Brazilian Girls bis zu unerwarteten Klassikern wie Audrey Hepburns „Moonriver“.

Die erste Episode von ‚AnnenMayKantereit macht Radio‘ wird ab demheute auf Apple Music verfügbar sein. Die Fans können sich auf eine spannende Radiosendung freuen, die sie noch näher an die Band heranbringt und einen Einblick in ihre Musikwelt gibt.

AnnenMayKantereit sagen über ihre jeweils einstündige Show: „Wir wollten immer schon mal eine eigene Radioshow moderieren. Bei ‚AnnenMayKantereit macht Radio‘ werden wir gemeinsam Musik hören und uns in kleinen Geschichten, die wir gemeinsam erlebt haben, verlieren.“

Hier finden sich die Episoden der Sendung.

