Was kommt eigentlich nach Tim Cook? So genau verrät er das noch nicht, Sorgen muss man sich aber dennoch nicht machen, das ließ er unlängst in einem Interview durchblicken. Wir sprechen ein bisschen über die möglichen Entwicklungen nach der Ära von Tim Cook – willkommen zur Episode 316 des Apfelplausch.

Doch der Apfelplausch wäre nicht der Apfelplausch, würden wir nicht mit ein paar Mails von euch loslegen, daher starten wir auch heute zunächst mit Hörer-Post und oh Schreck, diesmal haben wir uns hier wieder ziemlich verquatscht.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Lukas iPhone Verkaufshorror

00:53:40: Vision Pro News: Wann startet die Brille + Probleme in den Apple Stores

Einige iPhone-Gerüchte

Bekommt das iPhone 16 Pro auch in der kleinen Version den neuen Fünffach-Tele? Sieht so aus, wir sprechen ein wenig über die möglichen Hintergründe. Touch ID ist ein Ding aus der Vergangenheit, das haben inzwischen wohl alle mehr oder weniger so hingenommen. Eine aktuelle Einschätzung stützt diese für einige wenige Nutzer traurige Prognose.

Vision Pro: Aller Anfang ist schwer

Dass die Vision Pro nicht im Januar kommt, hatte sich schon abzuzeichnen begonnen. März soll es jetzt werden – wenn das mal klappt. Und noch ein wenig später werden wir vielleicht die Batterie ebenfalls auf dem Kopf tragen, was nicht nur Nachteile hätte.

Was kommt nach Tim Cook?

Das ist eine Frage, die unlängst wieder einmal aufgekommen ist. In einem Interview erging sich der Applechef in einigen wolkigen Andeutungen, die in der ein- oder anderen Hinsicht aber doch ziemlich konkret wurden. Wir sprechen über ein Apple, wie es nach Tim Cook sein könnte.

Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Hören.

