Touch ID im iPhone: Rückkehr kaum noch wahrscheinlich

Eine Rückkehr für Touch ID am iPhone wird es wohl nicht geben. Was allgemein schon angenommen wurde, wird nun durch eine neue Aussage nochmals unterstrichen. Danach demontieren die Zulieferer bereits entsprechende Fertigungskapazitäten.

Apple wird Touch ID am iPhone nicht wiederbeleben, diese Einschätzung äußerte kürzlich ein Experte für Halbleiterprodukte in chinesischen sozialen Medien. Die Quelle hat in der Vergangenheit bereits zutreffende Prognosen über kommende Apple-Produkte abgegeben.

Fertiger räumen Produktionsausrüstung bereits auf

Demnach hätten diverse Zulieferer bereits damit begonnen, die für die Produktion der Chips, die im Touch ID-Sensor verwendet werden, benötigten Anlagen zu demontieren. Verbliebene restliche Kapazitäten würden hauptsächlich noch genutzt, um das iPhone SE 3 zu montieren.

Auch gab es zuletzt keine ernstzunehmenden Aussagen zu einem Fingerabdrucksensor unter dem Display mehr, über den in der Vergangenheit immer wieder spekuliert worden war. Apple wird darüber hinaus dem Vernehmen nach wohl auch das iPhone SE in einer möglichen Neuauflage auf Face ID umstellen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet haben. Touch ID wird hingegen auf absehbare Zeit wohl die Standardbiometriemethode am Mac bleiben. Dort verfolgt Apple wohl trotz immer wieder aufflammender Gerüchte keine konkreten Pläne, Face ID einzuführen. Die Gründe sind wohl vielfältig, einerseits wäre die Umstellung mit steigenden Kosten verbunden, zudem ist Face ID als sichere Authentifizierung komplexer als andere Gesichtserkennungsmethoden für Computer wie etwa Windows Hello.

