Home Apple Wer wird Nachfolger von Tim Cook? Konkrete Pläne bereits gefasst

Wer wird Nachfolger von Tim Cook? Konkrete Pläne bereits gefasst

Wer wird Nachfolger von Tim Cook als Apple-CEO? Weder Unternehmen, noch Cook haben sich hierzu bislang konkret geäußert, planlos agiert Cook hier aber nicht, stellte er nun in einem Interview klar.

Apple wird jetzt seit 12 Jahren von Tim Cook geführt und diese Zeit ist, aller Abgesänge und beißender Kritik zum Trotz, für das Unternehmen eine beispiellos erfolgreiche gute Dekade.

Auch wenn Cook immer wieder zu wenig Mut zur Innovation oder gar Disruption nachgesagt wird, auch wenn auch über zehn Jahre nach dessen Tod die Stimmen, wonach Steve Jobs alles besser gemacht hätte, nicht verstummen wollen, als Wirtschaftskapitän war Cook an der Spitze von Apple herausragend erfolgreich. Umsatz, Gewinn und Unternehmenswert erklommen unter seiner Führung schwindelerregende Höhen, ein Ende des Wachstums ist trotz momentanem Plateau nicht absehbar.

Wer wird Tim Cooks Nachfolger?

Inzwischen wird Apple ebenso sehr mit Tim Cook verbunden, wie damals mit dem Namen Steve Jobs. Eine Nachfolgeregelung ist daher dringend geboten, um das Vertrauen der Investoren zu behalten und sie der Kontinuität einer erfolgreichen Unternehmensführung zu versichern. Dem trägt Cook offenbar Rechnung, wie er nun in einem Podcast-Interview ausführte, in dem er Fragen zu seiner Person und seiner Arbeit beantwortet.

Namen nannte er dabei wenig überraschend nicht, war aber in anderer Hinsicht recht konkret: Es gebe sehr konkret ausgearbeitete Pläne für eine Nachfolge, diese schließen auch überraschende Entwicklungen ein, damit ist wohl die Situation gemeint, dass Cook plötzlich und unerwartet nicht mehr zur Verfügung stehen könnte.

Der Nachfolger von Cook soll von Apple kommen, so der CEO weiter. Das bedeutet, es kommen wohl nur Personen aus dem Top-Management in Frage, die hier seit Jahren gehandelten Namen sind etwa COO Jeff Williams oder Softwarechef Craig Federighi. Eine nachfolge könnte etwa 2025 akut werden, dann wurde die Vision Pro vermutlich in allen relevanten Märkten eingeführt und Cook wird 65.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Übrigens: Nach wie vor beginnt jeder Arbeitstag von Cook mit einer Trainingseinheit. Im eingebetteten Video findet ihr das ganze Interview mit dem Applechef.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!