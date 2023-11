Home Daybreak Apple Was kommt nach Tim Cook? | mit dem Akku auf dem Kopf | kleineres iPhone 16 Pro mit neuem Tele – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wer kommt eigentlich nach Tim Cook? Die Frage dürfte bei Investoren regelmäßig auf der Tagesordnung stehen. Offiziell werden noch keine Namen genannt, Cook stellt aber Kontinuität in Aussicht – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Wenn Tim Cook einmal nicht mehr Applechef ist, geht eine Epoche zu Ende. Im Sinne Apples und der Aktienkursentwicklung ist auf eine vertrauenerweckende Lösung zu hoffen, die der momentane Langzeit-CEO nun auch in Aussicht stellt. Nur ein Apple-Gewächs könne für diesen Job in Frage kommen, so der Applechef, hier die Infos.

Mit dem Akku auf dem Kopf

Zwei Stunden läuft die Vision Pro mit einer Ladung und dann auch noch nur mit der Batterie am Band. Das ist nicht so richtig der Knaller, daher sucht Apple nach Auswegen. Einen hat man nun wohl in einer interessanten Lösung gefunden, hierbei hat der Träger zwar noch schwerer zu tragen, wieso das aber vielleicht gar nicht so dumm ist, lest ihr hier.

Das iPhone 16 Pro bekommt den besseren Zoom im kleineren Modell

Wieso bloß hat Apple nur dem iPhone 15 Pro Max den neuen Fünffachzoom spendiert? Ging es tatsächlich nicht anders, wie manche glauben oder war es reines Gewinnstreben? Platz und Produktion könnten aber beim iPhone 16-Lineup ausschlaggebend dafür sein, das neue Tele auch dem kleineren Modell zu spendieren, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wer von euch kennt eigentlich noch macOS vor OS X? Das klassische macOS war in vielerlei Hinsicht ganz anders als alles, was die aller Meisten Mac-Nutzer kennen. Hier lest ihr, wie ihr in die Untiefen des alten macOS 7 abtauchen könnt.

WhatsApp lässt euch auch bald mit einer E-Mail-Adresse rein

WhatsApp ist nach wie vor untrennbar mit der eigenen Rufnummer verbunden, doch bald können Nutzer sich an ihrem Konto auch auf einem alternativen Weg zumindest anmelden, hier die Infos.

Apple bereitet wohl ein weiteres kleines Update vor.

iOS 17.1.1 läuft bei einigen Nutzern wohl noch immer nicht so richtig rund. Daher hat Apple offenbar noch ein weiteres kleines Update in Vorbereitung, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

