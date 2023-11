Home Mac Throwback-Tuesday: macOS von 1991 auf aktuellen Macs nutzen

Throwback-Tuesday: macOS von 1991 auf aktuellen Macs nutzen

Manchmal ist es ganz schön, in der Vergangenheit zu schwelgen. Besonders in unserer schnellen Welt tut ein solcher Ausflug ins Jahr 1991 sicher gut. Kurz nach der Wende präsentierte Apple das System 7, was später in macOS 7 umbenannt wurde. Wer mit einer der ersten macOS-Versionen aufgewachsen ist, wird den System 7 Mac-Emulator schätzen.

Über den kostenlosen Open-Source-Emulator lässt sich das damalige System 7 auch heute noch nachempfinden. Die Webanwendung von Entwickler Leonardo Russo startet einen 6MB Download, sobald ihr die Website öffnet. Im Anschluss öffnet sich ein Fenster, welches das damalige Betriebssystem detailgetreu nachbaut.

Die Grundlage des aktuellen macOS

Wer also schon immer einmal wissen wollte, wie macOS vor über 30 Jahren ausgesehen hat, hat nun die einfache Möglichkeit, es selbst auszuprobieren. System 7 war von 1991 bis 1997 aktiv, ehe es von macOS 8 abgelöst wurde und seitdem auch offiziell macOS heißt. Die Namensgrundlagen für das aktuelle macOS 14 wurde demnach vor über 30 Jahren gelegt und auch andere Elemente kommen uns sehr vertraut vor. So ist beispielsweise die Menüleiste mit dem Apple-Logo oben links damals schon genau so angeordnet wie heute.

Die Funktionen dahinter waren natürlich deutlich rudimentärer. System 7 hat damals für einige Missstimmungen gesorgt. Im Vergleich zum Vorgänger konnte das System nicht mehr auf älteren Macs mit Disketten laufen und benötigte deutlich mehr RAM. Alte Macs wurden plötzlich nutzlos und Kunden mussten zu neuen Geräten greifen.

Seit wann nutzt ihr den Mac? Verbindet ihr mit der alten Software etwas Nostalgisches? Lasts es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!