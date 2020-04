Volksbanken: Apple Pay-Start Freitag oder schon heute?

Apple Pay bei den Volksbanken steht offenbar ganz kurz vor dem Start. Vielleicht geht es schon heute los, ein anderer Termin wäre aber auch noch der kommende Freitag. Zunächst können Kunden wohl ihre Kreditkarten hinterlegen, später vielleicht auch die Girocard. Tut sich in eurem Wallet schon etwas?

Apple Pay bei den Volksbanken biegt wohl auf die Zielgerade ein. Nach verschiedenen Hinweisen des Bankenverbandes auf Websites und via Facebook, könnte es heute schließlich so weit sein, das berichtet zumindest das Fach-Portal Finanz-Szene.de unter Berufung auf exklusive Informationen. Danach sollen Kunden zunächst ihre Kreditkarte im Wallet hinterlegen können, eine Einbindung der Girocard soll später folgen.

Darüber hinaus soll auch noch eine Debit-Version mit Apple Pay genutzt werden können. Technisch realisiert wird die Anbindung von der DZ Bank, der Fiducia & GAD, der VR Payment, des DG Verlag und der BVR, heißt es.

Start vielleicht doch erst am Freitag?

Ob der Startschuss nun heute erfolgt oder noch einige Tage auf sich warten lässt, ist nicht ganz klar. Zuvor erreichte uns noch ein Tipp eines Lesers – danke Matthias – der über einen Anruf eines Kundenberaters der Volksbank Lahr berichtete. Dieser kündigte einen Start von Apple Pay am 24. April an, das wäre am kommenden Freitag.

Neben der Volksbank soll auch Barclaycard Deutschland auf den Start von Apple Pay hinarbeiten, Apfelpage.de berichtete. Ob das ebenfalls für heute geplant ist, wird sich noch zeigen.

