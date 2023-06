Home Featured Vision Pro: Wo Apple bei einem Budget-Modell sparen könnte und wo nicht

Vision Pro: Wo Apple bei einem Budget-Modell sparen könnte und wo nicht

Nun, da vieles über Apples VR-Headset Vision Pro bekannt ist, lässt sich auch etwas besser prognostizieren, wie es mit der Hardwareentwicklung weitergehen könnte. Apple muss eine günstigere Version seiner Brille bringen, zugleich werden weitere Verbesserungen für das Flaggschiffmodell erwartet – wie die Pläne aussehen könnten.

Apples Computerbrille Vision Pro ist vor allem eines: Teuer. Mit Preisen um 3.500 Dollar lässt sich kein Massenmarkt erschließen. DAs weiß auch Apple und so ist klar, dass es auch günstigere Modelle geben muss. Mark Gurman von Bloomberg kann sich nun etwas besser vorstellen, wie Apple dies erreichen könnte.

Wo Apple sparen könnte

Ein Budget-Modell der Brille, das etwa Apple Vision heißen könnte, könnte bei Displays und Prozessoren sparen. Die zwei Mikro-LED-Displays sowie M2- und R1-Chip sind die teuersten Komponenten. Auch könnte Apple weniger Sensoren einbauen und auf die 3D-Kamera verzichten.

Weiters wäre laut Gurman denkbar, dass die günstigere Brille ohne eigene Lautsprecher kommt und die Nutzer etwa die AirPods Pro tragen müssen.

Wo Apple wohl keine Kompromisse macht

Vollkommen unverändert bleiben dürften dagegen das Eye-Tracking und die EyeSight genannte Außenanzeige der Augen des Trägers. Auf diese Weise könnte Apple aber, auch durch Skaleneffekte bei der Fertigung, den Preis um einige hundert Dollar senken – das wäre auch mindestens notwendig, um auf annähernd vergleichbare Verkaufszahlen wie beim iPhone oder auch nur der Apple Watch zu kommen.

Zugleich wird Apple beim teuren Top-Modell der Brille in der zweiten Generation auf einen noch stärkeren Prozessor setzen.

Wann kommt das Budget-Modell?

Diese günstigere Apple-Brille wird es aber nicht so rasch geben. Gurman rechnet mit einem Starttermin gegen Ende 2025, eventuell dann passend zum Weihnachtsgeschäft. Wie sich die initiale Vision Pro bis dahin am Markt schlagen wird, lässt sich aktuell noch schwer absehen. Hier lest ihr viele relevante Details zur Vision Pro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!