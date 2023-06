Home Apple BREAKING: WWDC 2023 gestartet – Tim Cook über Entwickler auf der ganzen Welt

Verfasst von Valentin Heisler // 5. Juni 2023 um 19:07 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Die Weltentwicklerkonferenz WWDC startet in eine neue Runde. Auf der heutigen Keynote werden die neuen Versionen von iOS, macOS und Co. vorgestellt. Vielleicht erwartet uns sogar spannende Hardware. Um uns alle auf das Anstehende einzustimmen, beginnt Tim Cook mit ein paar seichteren Themen.

Danke an alle Entwickler

Die letztjährige Eröffnungssequenz von Apple bestand aus einer netten, kleinen Memoji-Animation, die uns allen noch im Gedächtnis geblieben ist. Dieses Jahr entschied sich Apple für eine Story, in der der Protagonist einer Seifenblase durch die ganze Stadt folgt. Etwas irritierend, aber ein Hinweis auf das, was kommt? Apple endet das Filmchen mit dem Spruch „Dream it. Chase it. Code it.“ Auftritt: Tim Cook.

Der Apple-CEO betont, dass der Konzern Wert darauf legt, die Entwickler mit wichtigen Ressourcen zu versorgen, damit sie ihre wertvolle Arbeit verrichten können – darunter die WWDC. Cook sagt, dass es ein wirklich interessantes Event wird: „Biggest Announcements“. Und ja, es kommt Hardware.

Los geht’s mit dem Mac

Es war in den Gerüchten und hier ist er: Das MacBook Air mit 15 Zoll.

