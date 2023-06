Home Mac Video: M2 Ultra und Max sind eine Überraschung

Video: M2 Ultra und Max sind eine Überraschung

Apples M2 Max- und Ultra-Chips sind zwar noch nicht auf den kleineren 3nm-Prozess umgestellt worden, dennoch leistete Apple eine erstaunliche Arbeit. Diesmal ist der M2 Ultra auch leistungstechnisch eine Verdopplung des M2 Max, das war beim Vorgänger noch nicht so. Auch ist der M2 Ultra etwa doppelt so stark, wie der direkte Vorgänger, was ebenfalls beeindruckend ist.

Apple konnte für die M2-Chips noch nicht den neuen, kleineren 3nm-Fertigungsprozess nutzen, den hat TsMC noch nicht fertig. Dennoch hat Apple eine erstaunliche Chipfamilie geschaffen, zumindest ab dem M2 Max aufwärts.

Exkurs

Der M1 Max ist im Grunde ein verdoppelter M1 Pro und das merkt man auch an der Leistung. Beim M1 Ultra handelt es sich zwar technisch auch um einen verdoppelten M1 Max, das wird aber leistungstechnisch nicht abgebildet. Beim M2 Max und M2 Ultra allerdings ist es anders, wie ein YouTube-Kanal nun herausgearbeitet hat. Hier bringt der M2 Ultra bei bestimmten, Benchmarks wie Blender 3D und 3DMark die doppelte Leistung des M2 Max auf die Straße.

Apple justiert am Chip

Dies bezieht sich auf die GPU-Performance der Chips.

Praktisch wirkt sich das etwa in Tests mit dem Profi-Tool Final Cut Pro aus, wo Nutzer mit einer verdoppelten Exportgeschwindigkeit rechnen dürfen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die verbesserte Skalierung erreicht Apple, indem es beim M2 Ultra einen neuen Speicher-Controller spendiert hat, der verteilt die Last gleichmäßig auf alle Kerne und holt die maximale Leistung heraus.

Allerdings ist es dennoch nötig, dass Apps zur Nutzung des M2 Ultra optimiert sind. Tests zeigen, dass Macs mit dem M2 Max häufig genauso gut oder sogar leicht besser bei der Nutzung von Apps wie Blender, Final Cut Pro, 3DMark und Rise of the Tomb Raider abschneiden, wie Rechner mit dem M2 Ultra.

Nachtrag

Korrekte Bezeichnungen der betreffenden Chips im Text angepasst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!