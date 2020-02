Verrückt: Huawei heute sicherer als das iPhone?

iPhones gelten gemeinhin als besonders sicher. Eine bemerkenswerte Aussage aus der Sicherheitsszene zeigt jetzt aber, Android hat in Sachen Sicherheit zuletzt drastisch aufgeholt. Besonders Huawei-Smartphones sind für IT-Forensiker inzwischen manchmal nicht mehr zu knacken.

Das dürfte ein herber Schlag für die weit verbreitete Überzeugung sein, dass das iPhone zu den sichersten Smartphones gehört. Ausgerechnet Huawei, das sich zuletzt erneut so drastischen Vorwürfen ausgesetzt sah, die Sicherheit ganzer Mobilfunknetze im Namen Chinas zu unterlaufen, erwies sich bei seinen Endkundenprodukten nun als erstaunlich sattelfest. Das Huawei P20Pro ließ sich von Spezialisten der Sicherheitsfirma Celle­brite nicht vollständig auslesen. Auch die aktuellste Version ihrer software UFID konnte nicht auf alle Daten in bestimmten Android-Modellen zugreifen. Social Media-Profile, GPS-Daten und Browserverläufe aus Google Pixel-Smartphones sowie dem Galaxy S9 ließen sich nicht einsehen.

Huawei P20Pro zeigt sich besonders verschlossen

Gänzlich unbefriedigend verliefen laut Medienberichtendie Versuche beim P20Pro von Huawei, hier ging faktisch gar nichts. Dieser Umstand entbehrt nicht einer gewissen Ironie, betrachtet man die aktuelle Diskussion um Huawei.

Celle­brite hatte zuvor immer weitere fortschritte beim Entsperren und Auslesen von iPhones gemacht und sieht sich inzwischen nach eigenen Angaben sogar in der Lage, alle aktuellen iPhones mit einem aktuellen iOS zu entsperren.

Das amerikanische FBI hatte zuletzt wie berichtet Anstalten gemacht, den Kryptokrieg mit Apple wieder aufleben zu lassen und sich erneut lautstark für Hintertüren in Soft- und Hardware ausgesprochen, sodass sogar US-Präsident Donald Trump sich via Twitter zur Sache äußerte. Apple hatte sich diesem Ansinnen stets verweigert, zuletzt hatte man aber offenbar die Pläne für eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte iCloud begraben, offenbar auf Druck der Politik.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!