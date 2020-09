tvOS 14 wurde in Beta 8 für Entwickler bereitgestellt

Apple hat heute Abend auch tvOS 14 in Beta 8 für die Entwickler vorgelegt. Die neue Beta kann ebenfalls ab sofort von allen registrierten Developer geladne und installiert werden. tvOS 14 wird im Herbst für das Apple TV der vierten und fünften Generation als kostenloses Update erscheinen. Relevante Neuerungen werden in der neuen Beta nicht vermutet.

Gerade eben hat Apple auch tvOS 14 Beta 8 für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Auch Beta 8 von iOS 14 und iPadOS 14 sowie watchOS 7 waren von Apple vorgelegt worden.

Alle neuen Betas folgen wenige Tage auf die Freigabe der vorangegangenen Testversionen, somit wird deutlich, dass die Updates kurz vor der Fertigstellung stehen. tvOS 14 wird eine neue Bild-in-Bild-Funktion einführen, mit der eine Sendung in einer Ecke des Bildschirms weiter geschaut werden kann, während der Nutzer noch etwas anderes tut. Außerdem erhalten die Home-App und das Game Center sowie die Bildschirmschoneroptionen eine Überarbeitung, hier lest ihr mehr über die Neuerung in tvOS 14.

Finale Version kommt bald für alle

Es dauert nicht mehr lange, bis Apple die Updates aller Systemversionen allen Nutzern zur Verfügung stellt. tvOS 14 kommt im Herbst für das Apple TV der vierten und fünften Genration als kostenloser Download.

Entwickler, die die Beta installiert haben, erhalten das Update auf Beta 8 automatisch, sofern ihr Apple TV entsprechend eingestellt ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!