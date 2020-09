Beta 8 von iOS 14 und iPadOS 14 ist da

Apple hat gerade eben die achte Beta von iOS 14 und iPadOS 14 an die Entwickler verteilt. Die neue Testversion kann damit ab sofort geladen und installiert werden, sofern das passende Entwicklerprofil auf dem iPhone oder iPad installiert ist. Die Beta 8 von iOS 14 und iPadOS 14 wird nur eine Woche nach der Freigabe von Beta 7 vorgelegt. Das macht deutlich, dass die Arbeiten an iOS 14 und iPadOS 14 schon weit vorangeschritten sind. Aktuell ist noch nicht klar, welche Änderungen oder Neuerungen Apple in iOS 14 Beta 8 untergebracht hat. Euch fällt etwas auf? Lasst es uns gern wissen.

Finale Version wird bald veröffentlicht

Apple wird iOS 14 und iPadOS 14 im Herbst in einer finalen Version für alle Nutzer verteilen. Wann das genau sein wird, ist noch nicht bekannt. Apple könnte am kommenden Dienstag nach der Keynote das finale Update veröffentlichen, es wäre aber auch noch ein späterer Termin möglich.

Unterdessen dürfte die Public Beta für freiwillige Tester ebenfalls bald aktualisiert werden.

