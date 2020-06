Die neuen Features von tvOS 14 und Home

Auf der WWDC 2020 bleibt tvOS nicht außen vor. Neben ein paar Kleinigkeiten für den Apple TV bemüht sich Apple damit, neue Funktionen für Home bereitzustellen. Was neu ist im Überblick.

Mit tvOS 14 bekommt der Apple TV neue Funktionen. Künftig zeigt der Apple TV ähnlich wie bei Filmen an, an welcher Stelle der Nutzer in Apple Arcade weiterspielen kann. Dazu werden die Spielstände zwischen den verschiedenen Geräten synchronisiert. Mit einer neuen Bild-in-Bild Funktion können Videos geschaut werden, während beispielsweise parallel eine Workout App geöffnet ist. Videos vom iPhone lassen sich nun mit 4k Streamen.

Darüber hinaus kommt Apple TV+ im Herbst auf Sony und Vizo Fernseher. Ein weiteres Highlight: HomeKit Secure Video. Mit viel Privatsphäre können Kameras im Zuhause direkt auf allen Geräten mit HomeKit angezeigt werden. Mit Bild-in-Bild lässt sich beispielsweise die Überwachungskamera von der Eingangstüre auf dem Apple TV oder dem iPhone anzeigen, Vollbild ist hierbei natürlich ebenfalls möglich. Cool: Sogar Gesichtserkennung soll mit an Bord sein. tvOS 14 bekommt damit nur wenige neue Funktionen verpasst, könnte mit Bild-in-Bild dennoch recht spannend werden. Den Release erwarten wir im späten Sommer.

